Зачитан приговор водителю-гражданину Турции, ставшему причиной гибели 6 человек в Агстафе

Агстафа. 24 июля. REPORT.AZ/ Завершился судебный процесс над водителем, обвиняемым в совершении ДТП, приведшим к гибели 6 и ранению 2 человек в Агстафинском районе.

По сообщению западного бюро Report, на процессе в Гянджинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Дадаша Иманова был зачитан приговор обвиняемому в тяжелом ДТП в Агстафе, совершенном 7 лет назад.

На скамье подсудимых оказался гражданин Турции Язычи Якуп Зулькиф оглу, 1984 года рождения. Он был признан виновным по статьям 263.3. и 264 УК Азербайджана и приговорен к 10 с половиной годам лишения свободы. Ему также запрещено управлять транспортными средствами 4 года после завершения срока приговора.

Напомним, что ДТП, по которому проходило судебное слушание, произошло 30 ноября 2011 года на 450 км дороги Баку-Газах-граница Грузии, проходящем через Агстафу. Столкнулись автомобили ВАЗ-21011, управляемый жителем села Гырлы Агстафинского района Аслановым Халигом Имамверди оглы и грузовик с прицепом Mercedes-Benz, за рулем которого сидел гражданин Турции Язычи Якуп Зулькиф оглу. Во время ДТП водитель ВАЗ и пятеро пассажиров погибли, двое получили ранения.

После аварии Язычы Якуп бежал с места происшествия, вследствие чего в тот период было невозможно привлечь его к ответственности. В 2015 году Азербайджан дал его в розыск по линии Интерпола. В 2017 году он был арестован за пределами страны и доставлен в Азербайджан.