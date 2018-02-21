Зачитан приговор родственнику Фархада Алиева

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное разбирательство по уголовному делу обвиненного в мошенничестве Велихана Алиева.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Зейнала Агаева, был зачитан приговор.

Приговором суда В.Алиев был лишен свободы сроком на 2 года.

Отметим, что В.Алиев приходится родственников бывшему министру экономического развития Фархаду Алиеву. Он работал начальником отдела организации мелкой приватизации г.Баку.

В преддверии парламентских выборов 19 октября 2005 года Ф.Алиев был арестован в служебном кабинете. Также был арестован брат Ф.Алиева Рафик Алиев, бывший председатель совета директоров группы компаний "Азпетрол". Пытавшийся совершить госпереворот экс-министр решением суда по тяжким преступлениям от 25 октября 2007 года был приговорен к 10 годам лишения свободы, его брат Р.Алиев – 9 годам.

14 октября 2013 года на основе подписанного президентом Ильхамом Алиевым указа о помиловании, Ф.Алиев и его брат были выпущены на свободу.

Напомним, что двоюродный брат Ф.Алиева Рафеддин Аскеров и другой родственник Рамиз Алиев были арестованы в 2010 году в Одессе по его уголовному делу. Р.Аскеров долгое время был в розыске по статьям 179 (Присвоение или растрата), 206 (Контрабанда) və 313-cü (Служебный подлог) УК.

Имя Р.Аскерова звучало в обвинениях в отношении экс-министра. В обвинительном акте указывалось, что экспедитор ООО Prestic LTD Абдулла Джавадов по поручению брата Ф.Алиева, бывшего председателя совета директоров группы компаний "Азпетрол" Рафика Алиева посетил зарубежные страны и на его деньги купил золотые драгоценности и после отправки в Баку сообщил об этом Р.Аскерову. Р.Аскеров в свою очередь тайно пронес эти драгоценности в Азербайджан и сдал в бухгалтерию ООО Prestic LTD.

В 2011 году решение Бакинского суда по тяжким преступлениям Р.Аскеров был приговорен к 11 годам лишения свободы, Рамиз Алиев – 10 годам.