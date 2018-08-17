Зачитан приговор экс-сотруднику полиции, похищавшему деньги из банкоматов в Баку

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершились судебные слушания по уголовному делу в отношении Хаяла Рустамова, Орхана Ахмедова, Ризвана Агаева и Эльмеддина Зульфугарова, обвиняемых в похищении денег из банкоматов.

По сообщению Report, на заседании под председательством Ахмеда Гулиева, был зачитан приговор. Решением суда Х.Рустамов приговорен к 9 годам тюремного заключения, О.Ахмедов – к 8 годам лишения свободы, Р.Агаев – к 10, а Э.Зульфугаров – к 5 годам лишения свободы.

О.Ахмедов обвиняется в похищении 40 тыс. манатов из банкомата в Хатаинском районе Баку. В ходе расследования было установлено, что в ограблении ему помогали Р.Агаев, Х.Рустамов и Э.Зульфугаров. Они вскрыли банкомат в здании муниципалитета в селе Ахмедлы, похитив оттуда 51 тыс. 200 манат. Было установлено, что Х.Рустамов был сотрудником Бейлаганского РУП.