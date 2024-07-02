За последние 20 лет в Азербайджане обезврежено около 25 тыс. преступных группировок

В период 2003-2023 гг. правоохранительные органы Азербайджана обезвредили около 25 тыс. преступных группировок и банд.

В период 2003-2023 гг. правоохранительные органы Азербайджана обезвредили около 25 тыс. преступных группировок и банд.

Как сообщает Report, об этом сказал министр внутренних дел, генерал-полковник Вилаят Эйвазов на торжественной церемонии, посвященной "Дню полиции".

По его словам, за отчетный период сотрудники полиции изъяли у граждан более 35 тыс. единиц незаконно хранившегося огнестрельного оружия, благодаря чему число противоправных действий значительно сократилось.

"В среднем 87% преступлений было раскрыто, задержаны более 77 тыс. человек, находившихся в розыске по различным обвинениям. Также из незаконного оборота изъято около 25 тонн наркотических средств", - говорится в сообщении.