​За нарушение карантина оштрафованы 739 водителей и пассажиров

С 00:00 8 мая по 00:00 9 мая 2020 года за нарушение особого карантинного режима 739 передвигавшихся в транспортных средствах граждан были привлечены к административной ответственности по статье 211 Кодекса об административных проступках.
Об этом Report сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции МВД Азербайджана.
В целом, на сегодняшний день на республиканских, в том числе столичных автодорогах за нарушение особого карантинного режима к административной ответственности были привлечены 50 174 участника движения.