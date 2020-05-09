​За нарушение карантина оштрафованы 739 водителей и пассажиров

© Report https://report.az/storage/news/4105d0f73c1c68eb52942436bdd41c4d/f9eeb778-d2e7-4809-8cf5-01b95f96bc4e_292.jpg

С 00:00 8 мая по 00:00 9 мая 2020 года за нарушение особого карантинного режима 739 передвигавшихся в транспортных средствах граждан были привлечены к административной ответственности по статье 211 Кодекса об административных проступках.

Об этом Report сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции МВД Азербайджана.

В целом, на сегодняшний день на республиканских, в том числе столичных автодорогах за нарушение особого карантинного режима к административной ответственности были привлечены 50 174 участника движения.