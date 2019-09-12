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В Баку за грубое нарушение ПДД сотруднику дорожной полиции вынесен строгий выговор

За грубое нарушение ПДД сотруднику дорожной полиции вынесен выговор
© Report

Главное управление государственной дорожной полиции провело служебную проверку в связи с фактом грубого нарушения правил дорожного движения автомобилем Дорожно-патрульной службы. 

Об этом в ответ на запрос Report сообщил начальник отдела Главного управления государственной дорожной полиции, полковник-лейтенант полиции Руфат Гулиев.

По его словам, результаты проверки были широко обсуждены на собрании рядовых сотрудников и младшего начальствующего состава коллегиального органа, сотруднику ДПС был вынесен строгий выговор.

Отметим, что в прошлом месяце камеры зафиксировали грубое нарушение правил дорожного движения служебным автомобилем ДПС.

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