Сотрудник ДПС грубо нарушил правила, ГДП молчит - ВИДЕО

Камеры зафиксировали, как автомобиль дорожно-патрульной службы (ДПС) Государственной дорожной полиции (ГДП) грубо нарушил правила дорожного движения.

Как передаёт Report, на видео заметно, что автомобиль ДПС движется на небольшой скорости по левой полосе движения в то время, как правая полоса свободна.

Сотрудник ДПС, нарушающий ПДД, подает рукой знаки едущим сзади автомобилям, чтобы они обгоняли его справа.

Эксперт по дорожному движению Эршад Гусейнов сказал Report, что таким действием сотрудник ДПС нарушает ПДД и инструкцию о "Дорожно-патрульной службе": "По инструкции дорожно-патрульную службу следует осуществлять в безопасной для всех участников движения форме. То есть ДПС должно обеспечивать безопасность, а не создавать угрозы. В инструкции говорится, что сотрудник ДПС независимо от времени суток при движении в потоке транспортных средств с целью предотвращения нарушения ПДД должен использовать красный или синий проблесковый маячок".

Э.Гусейнов добавил, что автомобиль ДПС также нарушил требование статьи 49 закона "О дорожном движении": "По этой статье, при свободной правой полосе автомобилю запрещено двигаться по левой стороне. Если это происходит по какой-либо необходимости, автомобиль ДПС должен использовать звуковые и световые сигналы".

Эксперт отметил, что за противозаконное деяние сотруднику ДПС могут выписать штраф в обычном порядке, а также привлечь к дисциплинарному взысканию за нарушение требований инструкции о "ДПС".

В связи с вопросом Report попытался узнать мнение начальника отдела Главного управления ГДП полковника-лейтенанта полиции Руфата Гулиева и начальника отдела Главного управления государственной дорожной полиции Кямрана Алиева. Однако у Р.Гулиева отключен телефон, а К.Алиев на звонок не ответил.