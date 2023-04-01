"Ясновидящая" обманула жителей Ширвана на 50 тысяч долларов и 15 тысяч манатов

«Предсказательница» обманула жителей Ширвана и получил 50 тысяч долларов и 15 тысяч манат. Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД. 26 марта в Ширванское городское управление полиции поступила информация о хищении 50 тысяч долларов США и 15 тысяч ма

"Ясновидящая" обманула жителей Ширвана и получила 50 тысяч долларов и 15 тысяч манатов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

26 марта в Ширванское городское управление полиции поступила информация о хищении 50 тысяч долларов США и 15 тысяч манатов из частного дома. Сотрудники полиции, получившие оперативную информацию, провели следственные мероприятия. В ходе расследования было выявлено, что деньги не были украдены. Ими мошенническим путем завладела жительница Баку.

В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий Главного управления уголовного розыска МВД и Ширванского отделения полиции была задержана подозреваемая в совершении преступления Гюнеш Гасымова. На допросе женщина созналась в содеянном.

В ходе предварительного расследования выяснилось, что Г. Гасымова представившись прорицательницей, пообещала решить их проблемы с помощью магической силы и обманным путем завладела деньгами потерпевших.

Возбуждено уголовное дело, следственные действия продолжаются.