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"Ясновидящая" обманула жителей Ширвана на 50 тысяч долларов и 15 тысяч манатов

"Ясновидящая" обманула жителей Ширвана на 50 тысяч долларов и 15 тысяч манатов «Предсказательница» обманула жителей Ширвана и получил 50 тысяч долларов и 15 тысяч манат. Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД. 26 марта в Ширванское городское управление полиции поступила информация о хищении 50 тысяч долларов США и 15 тысяч ма
Происшествия
1 апреля 2023 г. 10:17
Ясновидящая обманула жителей Ширвана на 50 тысяч долларов и 15 тысяч манатов

"Ясновидящая" обманула жителей Ширвана и получила 50 тысяч долларов и 15 тысяч манатов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

26 марта в Ширванское городское управление полиции поступила информация о хищении 50 тысяч долларов США и 15 тысяч манатов из частного дома. Сотрудники полиции, получившие оперативную информацию, провели следственные мероприятия. В ходе расследования было выявлено, что деньги не были украдены. Ими мошенническим путем завладела жительница Баку.

В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий Главного управления уголовного розыска МВД и Ширванского отделения полиции была задержана подозреваемая в совершении преступления Гюнеш Гасымова. На допросе женщина созналась в содеянном.

В ходе предварительного расследования выяснилось, что Г. Гасымова представившись прорицательницей, пообещала решить их проблемы с помощью магической силы и обманным путем завладела деньгами потерпевших.

Возбуждено уголовное дело, следственные действия продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке "Öngörücü" Şirvan sakinlərini aldadaraq 50 000 dollar və 15 000 manatını alıb - FOTO

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