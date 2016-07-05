​Взрыв в компании Lider Cola нанес ущерб объектам общепита - ВИДЕО

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ В результате взрыва газового бака на принадлежащей компании Lider Cola фабрике в бакинском поселке Ходжасан серьезно пострадали расположенные поблизости объекты общепита.

Как сообщает Report, были также повреждены входные двери расположенного на 3 км шоссе Баку-Сумгайыт магазина сети маркетов RAHAT.

Взрыв произошел в ночное время и в круглосуточном магазине в момент инцидента находились один клиент и несколько продавцов, которые, к счастью, не пострадали.

Разбросанные в результате взрыва по территории осколки железа также разбили стекла находящегося здесь магазина сладостей AzCake.

Отметим, что в результате взрыва бака с добавляемым в напитки углекислым газом, пострадали также производственное здание компании Lider Cola и расположенные поблизости дома. Мощный взрыв также разрушил заборы расположенных довольно далеко от места происшествия жилых домов.