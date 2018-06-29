Взорвана обнаруженная в Каспийском море мина

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Государственная пограничная служба Азербайджана продолжает мероприятия по обеспечению надежной охраны морских границ в пограничных водах, безопасности инфраструктуры нефтегазодобычи и перевозок.

Как сообщили Report в пресс-службе ГПС, при осмотре островов и скалистых местностей Каспийского моря в части, принадлежащей Азербайджанской Республике, плавательными средствами береговой охраны на расстоянии 13,9 км от берега, на каменистой территории к северу от острова Каспий-Зиря была обнаружена 1 старая морская мина, территория была незамедлительно взята под охрану.

Военные специалисты осмотрели территорию обнаружения мины, подтвердили, что снаряд является морской миной, сообщили, что передвижение мины является опасным, ввиду чего необходимо обезвредить ее на месте.

Было принято решение взорвать мину с соблюдением мер безопасности в месте обнаружения с учетом наличия в нескольких километрах в стороне от нее инфраструктурных объектов.

28 июня морская мина была обезврежена путем подрыва.