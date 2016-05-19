Выжившие при крушении самолета Silkway доставлены в больницу в Кандагаре

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Двое выживших при крушении самолета Silkway доставлены в больницу в Кандагаре. Об этом сообщает Report со ссылкой на СМИ Афганистана.

Сообщается, что двое выживших при крушении самолета граждан Украины с серьезными травмами были доставлены в больницу.

По сообщению очевидцев, самолет упал на юго-западном конце взлетно-посадочной полосы аэропорта на военной базе Двайер при взлете. Предварительно, причиной крушения стал отказ двигателя. Очевидцы сообщают, что обломки самолета были рассеяны по всему периметру Двайер. Однако все меры безопасности перед взлетом были соблюдены, погодные условия и видимость были также благоприятными для полета.

Напомним, грузовой самолет авиакомпании Silkway АН-12 потерпел крушение при вылете из аэропорта Двайер в провинции Гильменд на юге Афганистана. На борту находились 9 человек: гражданин Узбекистана (капитан), три гражданина Украины и пять граждан Азербайджана. В результате крушения семеро погибли.

Для расследования причин инцидента сегодня в аэропорт Двайер прибудет комиссия, созданная Государственной Администрацией гражданской авиации Азербайджана.