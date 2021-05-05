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Выявлен спортивный зал, нарушивший правила карантина 

Выявлен спортивный зал, нарушивший правила карантина  Сотрудниками органов внутренних дел продолжаются меры по борьбе с нарушениями санитарно-карантинных правил
Происшествия
5 мая 2021 г. 11:30
Выявлен спортивный зал, нарушивший правила карантина 

Сотрудниками органов внутренних дел продолжаются меры по борьбе с нарушениями санитарно-карантинных правил. Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

В ходе рейдов, проведенных сотрудниками 7-го отделения полиции Бинагадинского РУП, был выявлен спортзал, действующий вопреки правилам карантина.

Спортивный зал "Спарта" в 9-м микрорайоне действовал подпольно.

В отношении 13 посетителей спортзала составлены протоколы. С нарушителей взысканы штрафы в размере 200 манатов, а арендатор объекта заплатит штраф в размере 4 000 манатов.

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Версия на азербайджанском языке Karantin rejimi qaydalarını pozan idman zalı aşkarlandı

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