Выявлен спортивный зал, нарушивший правила карантина

Сотрудниками органов внутренних дел продолжаются меры по борьбе с нарушениями санитарно-карантинных правил

Сотрудниками органов внутренних дел продолжаются меры по борьбе с нарушениями санитарно-карантинных правил. Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

В ходе рейдов, проведенных сотрудниками 7-го отделения полиции Бинагадинского РУП, был выявлен спортзал, действующий вопреки правилам карантина.

Спортивный зал "Спарта" в 9-м микрорайоне действовал подпольно.

В отношении 13 посетителей спортзала составлены протоколы. С нарушителей взысканы штрафы в размере 200 манатов, а арендатор объекта заплатит штраф в размере 4 000 манатов.