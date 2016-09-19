Вынесен приговор задержанным по делу о наезде автобуса на атлеток сборной Австрии

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся судебный процесс по уголовным делам водителя автобуса Вели Ахмедова, обвиняемого в наезде на атлеток сборной Австрии в транспортном депо в Деревне атлетов I Европейских игр, начальника отдела Государственной службы автомобильного транспорта министерства транспорта Гусейна Саламова, а также Эльчина Гасанова и Фарида Амирасланова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Джавида Гусейнова был вынесен приговор.

Приговором суда статья 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) УК, по которой обвинялся Г.Саламов, была переквалифицирована в ст. 314.2 (халатность) УК. Г.Саламов и В.Ахмедов приговорены к 3 годам лишения свободы.

Э.Гасанов осужден на 4 года лишения свободы. Он отбудет наказание в тюрьме общего режима.

В отношении другого обвиняемого Ф.Амирасланова была применена ст. 70 (условное осуждение) УК. Он приговорен к 2 годам 11 месяцам и 28 дням лишения свободы условно.

Отметим, что 11 июня 2015 года в транспортном депо в Деревне атлетов I Европейских игр автобус, принадлежащий ООО "BakuBus”, выехал с проезжей полосы и сбил членов сборной команды Австрии по синхронному плаванию Ванессу Сахинович и Луну Паджер, находившихся на пешеходном тротуаре. После инцидента были задержаны водитель автобуса Вели Ахмедов, начальник отдела Государственной службы автомобильного транспорта министерства транспорта Гусейн Саламов и Эльчин Гасанов. Ф.Амирасланов освобожден под залог. В.Ахмедов обвиняется по ст. 263.1 УК, Г.Саламов и Э.Гасанов - по ст. 308, а Ф.Амирасланов - по ст. 314 УК.

Согласно решению Бакинского суда по тяжким преступлениям от 15 января 2016 года, рассмотрение дела было прекращено, и дело возвращено на предварительное следствие. В качестве причины указано, что пострадавшие не дали показания, поэтому были нарушены их права. Дело для пересмотра направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям.