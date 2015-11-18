Вынесен приговор обвиняемым в убийстве жителя поселка Локбатан

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Завершился судебный процесс по уголовному делу жителей Баку Фуада Нурмамедова и Вюсала Рагимова, обвиняемых в убийстве.

Как сообщает Report, в Бакинском суде по тяжким преступлениям на процессе под председательством судьи Тамиллы Насруллаевой был вынесен приговор.

По приговору суда Фуад Нурмамедов осужден к 17-ти, Вюсал Рагимов - 18-ти годам тюрьмы.

Отметим, что событие произошло в сентябре 2014 года. Житель города Баку Вюсал Рагимов убил жителя поселка Локбатан Рагиба Хальфаева. 23 сентября В.Рагимов обратился в 6-е отделение полиции Бинагадинского районного управления полиции (РУП) и заявил, что 17 сентября в автомобиле марки AzSamand, принадлежавшем жителю столицы Фуаду Нурмамедову, убил ножом жителя поселка Локбатан Рагиба Хальфаева на территории поселка Гобу, после чего покинул место происшествия. Труп закопал Ф.Нурмамедов на территории поселка Пиршаги. Останки Р.Хальфаева были эксгумированы экспертами-криминалистами. В результате оперативно-розыскных мероприятий Ф.Нурмамедов и В.Рагимов были задержаны и переданы следствию.