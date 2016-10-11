Вынесен приговор мужчине, совершившему убийство в Kofein-klub в Баку

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Садига Фатуллаева, обвиняемого в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Мирзы Ханкишиева был вынесен приговор.

Приговором суда С.Фатуллаев осужден на 10 лет лишения свободы.

Отметим, что 4 января этого года примерно в 06:00 в клубе Kofein-klub на проспекте Бюльбюля в Сабаильском районе города Баку 25-30-летний мужчина получил колото-резанные раны. Он скончался по дороге в больницу. В результате совместных следственно-оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции и прокуратуры, было установлено, что убитым является Турал Аббасов 1989 года рождения. По горячим следам был задержан С.Фатуллаев 1980 года рождения.

По факту в Сабаильской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 126.3 УК.