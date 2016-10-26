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    Вынесен приговор лицу, распространившему ложную информацию о закладке бомбы в бакинском метро

    Фагани Исмаилов приговорен к 5 годам лишения свободы

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Фагани Исмаилова, обвиняемого в ложном информировании о закладке бомбы в бакинском метро. 

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азера Оруджева был вынесен приговор. 

    Приговором суда Ф.Исмаилов был осужден на 5 лет лишения свободы. 

    Отметим, что в феврале этого года неизвестный позвонил в МВД и сообщил о закладке бомбы в метро. После звонка было начато расследование. 

    В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Абшеронского районного отдела Службы госбезопасности, Абшеронского районного управления полиции и отделением полиции в метрополитене, было установлено, что звонившим был житель Имишлинского района, проживающий в поселке Сарай Абшеронского района Фагани Исмаилов 1977 года рождения. Он был задержан. 

    Ф.Исмаилов обвинялся по ст. 216 (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) УК. 

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