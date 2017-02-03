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    Вынесен приговор двум обвиняемым в участии в боях в Сирии

    Один из них приговорен к 15 годам, другой - к 11 годам лишения свободы

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился суд над Махиром Мусаевым и Шукюром Бабаевым, обвиняемыми в участии в боях в Сирии.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Маиля Байрамова был вынесен приговор.

    Согласно приговору суда, М. Мусаев осужден на 15 лет, а Ш. Бабаев - на 11 лет лишения свободы.

    Отметим, что оба лица обвинялись в участии в боях в Сирии. Они были арестованы в прошлом году, в их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста. 

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