Вынесен приговор арестованному в связи ​с событиями в Нардаране

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районном суде завершился судебный процесс по уголовному делу Бабаева Раджи Абасали оглу, арестованного в связи с событиями в Нардаране.

Как сообщает Report, на последнем процессе вынесен приговор.

Приговором суда, Р.Бабаев осужден к 2 годам 9 месяцам лишения свободы.

Отметим, что 26 ноября 2015 года министерство внутренних дел провело специальную операцию в поселке Нардаран. В ходе операции сотрудникам полиции было оказано сопротивление, по ним открыли огонь, бросили ручную гранату. Был открыт ответный огонь, в результате которого убиты 4 члена преступной группировки, несколько человек ранены. Двое сотрудников полиции героически погибли. В качестве вещественных доказательств с места происшествия изъято большое количество оружия, гранат, холодного оружия и т.д. В результате операции были задержаны члены преступной группировки во главе с Талехом Багировым, в том числе, Р.Бабаев.

Он обвинялся по ст. 228.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК.