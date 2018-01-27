Возобновились расширенные поиски судна "Восток", на борту которого также находились азербайджанцы - ОБНОВЛЕНО

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Владелец пропавшего в Японском море рыболовецкого судна «Восток», на борту которого находились двое азербайджанцев, подключил к поискам свое другое судно «Океан».

Как передает Report, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на директора компании «ДВ-Флот» Станислава Мальчевского.

«Судно уже подключилось к поискам, оно связалось со спасателями, вошло в поисковую группу и идет в точку поиска по указанию МСКЦ», — сказал он.

По словам собеседника агентства, «Океан» находится на расстоянии 600 миль от района поиска и идет со скоростью 5 узлов. Мальчевский уточнил, что из-за мороза «есть риск обледенения» судна.

Ранее сообщалось, что был возобновлен поиск с воздуха. К поисковой работе были подключены вертолеты Ми-8 и самолеты Бе-200, в том числе самолет из красноярского центра МЧС.

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Спасатели с наступлением рассвета увеличат зону поиска рыболовецкого судна "Восток", на которого находились двое азербайджанцев. Судно пропало в Японском море в 50-70 милях от приморского порта Посьет.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил в пятницу представитель Владивостокского морского спасательно-координационного центра.

"Мы расширим зону поисков корабля "Восток" с рассветом. Рассвет, судя по погодной сводке, начнется в 8:10 утра", - сказал собеседник агентства. Он не уточнил площадь, на которую расширят зону поиска. "Искать моряков будут до тех пор, пока еще есть надежда их найти", - отметил представитель центра.