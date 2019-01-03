Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, убившего в Абшероне жену брата - ОФИЦИАЛЬНО

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Возбуждено уголовное дело в отношении лица, убившего тупым предметом в Абшеронском районе жену брата.

Как сообщили Report в Абшеронской районной прокуратуре, 2 января в доме в селе Тезекенд поселка Гобу Абшеронского района был обнаружен труп местной жительницы Мамедовой Агиды Мирзакиши гызы с признаками насилия.

По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 120.1 (умышленное убийство) УК.

Были получены показания свидетелей, назначены соответствующие экспертизы, в том числе судмедэкспертиза, комплексная судебно-криминалистическая и биологическая экспертизы, проведены другие необходимые следственные действия.

В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий сотрудников полиции и прокуратуры было установлено, что 2 января в 16 часов на почве семейно-бытового конфликта житель Баку Мамедов Рафик Гасанович ударил тупым предметом по голове супругу брата. Мужчина привлечен к следствию в качестве подозреваемого лица.

Необходимые следственные мероприятия продолжаются.