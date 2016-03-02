​Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц подведомственной минобразования структуры

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре расследованы материалы, поступившие из Государственной службы финансового контроля министерства финансов касательно незаконных действий должностных лиц в Сумгайытском филиале Республиканского спортивного центра "Təhsil" министерства образования.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры.

Учитывая основания для подозрений касательно злоупотребления в 2012-2014 гг. должностными лицами Сумгайытского филиала центра своими полномочиями, оформления на имена тренеров 170 000 манатов путем фальсификации информаций о якобы выделении денег на командировочные, проведение спортивных мероприятий, преподавание различных предметов, по факту было возбуждено уголовное дело по ст. 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (должностной подлог) УК.

В настоящее время необходимые оперативно-следственные мероприятия продолжаются.