​Возбуждено уголовное дело против лиц, сорвавших погоны с полицейского

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Главное управление полиции города Баку и городская прокуратура распространили официальное заявление в связи с нанесением телесных повреждений сотруднику полиции.

Как сообщает Report, в заявлении говорится, что 15 февраля в 19:30 сотрудник отделения полиции Бакинского метрополитена Тахир Микаилов после завершения своих служебных обязанностей недалеко от станции метро "Гара Гараев" подвергся нападению.

Жители Масаллинского района Эльмин Гаджиев и Керим Керимов, грубо нарушив общественный порядок, применили по отношению к сотрудники полиции силу, нанесли ему телесные повреждения и сорвали с его служебной формы погоны. В отношении подозреваемых в совершении преступления лиц в Низаминском РУП возбуждено уголовное дело по статье 221.2.1 (хулиганство, совершенное группой лиц).

В настоящее время продолжаются необходимые следственные действия.