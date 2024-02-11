Возбуждено уголовное дело по факту убийства жителем Мингячевира своего знакомого

В Мингячевирской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по факту убийства местного жителя Агиля Ахмедова (1983 г.р.).

В Мингячевирской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по факту убийства местного жителя Агиля Ахмедова (1983 г.р.).

Об этом Report сообщили в надзорном органе.

В городскую прокуратуру 10 февраля около 22:00 поступила информация о смерти на территории Мингячевира местного жителя А.Ахмедова.

В ходе предварительного расследования возникли обоснованные подозрения в том, что в одном из домов жилого массива "Гюняшли баглар" Садиг Юсифов (1983) выстрелил из винтовки для тира в своего знакомого Агиля Ахмедова, в результате чего последний скончался от полученных травм.

По факту в городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 124.1 (убийство по неосторожности) УК Азербайджана, ведется следствие.