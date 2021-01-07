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Возбуждено уголовное дело по факту самоубийства гази Отечественной войны

Возбуждено уголовное дело по факту самоубийства гази Отечественной войны По факту самоубийства Вусала Мусаева, проходившего лечение в психиатрическом отделении Главного клинического госпиталя Вооруженных сил, возбуждено уголовное дело.
Происшествия
7 января 2021 г. 12:45
Возбуждено уголовное дело по факту самоубийства гази Отечественной войны
Вусал Мусаев

По факту самоубийства Вусала Мусаева, проходившего лечение в психиатрическом отделении Главного клинического госпиталя Вооруженных сил Азербайджана, возбуждено уголовное дело.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В Бакинскую военную прокуратуру поступила информация о том, что 06 января 2021 года военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы Мусаев Вусал Эльдар оглу 1985 года рождения, раненый 29 сентября во время боев за территориальную целостность нашей страны в результате взрыва снаряда, выпущенного противником в направлении села Гюлистан Геранбойского района, вследствие чего находящийся на стационарном лечении с диагнозом "взрывная травма, закрытая черепно-мозговая травма, состояние после сотрясения головного мозга", покончил с собой в психиатрическом отделении Главного клинического госпиталя Вооруженных сил, где проходил лечение.

Сотрудниками прокуратуры был проведен осмотр места происшествия и тела, вещественные доказательства, имеющие значение для дела, были упакованы и изъяты в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального законодательства.

По факту Бакинской военной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса, допрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы и проведены другие необходимые следственные действия.

В настоящее время продолжаются интенсивные следственно-оперативные мероприятия по установлению причин произошедшего.

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Версия на азербайджанском языке Vətən müharibəsi qazisinin intiharı ilə bağlı cinayət işi açıldı

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