Возбуждено уголовное дело по факту ранения в Товузе 13-летнего подростка в результате открытого армянами огня - ОФИЦИАЛЬНО

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Возбуждено уголовное дело в связи с провокационными действиями Армении.

Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры, продолжив агрессорские действия, расположенные на оккупированных территориях Азербайджана вооруженные силы Армении в очередной раз грубо нарушили нормы международного гуманитарного права, подвергнув интенсивному обстрелу из крупнокалиберного оружия территории проживания гражданского населения и прифронтовые позиции Вооруженных сил Азербайджана.

Так, 7 августа в 20 часов армянские вооруженные формирования совершили очередную диверсию, подвергнув с оккупированных территорий Азербайджана обстрелу из крупнокалиберного оружия граничащее с Арменией товузское село Гаралар с целью уничтожения гражданского населения.

В результате был тяжело ранен и госпитализирован возвращавшийся с сенокоса местный житель Юсифов Рамиль Сабир оглу 2004 г.р.

По факту в Товузской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 116.0.10, 29, 120.2.7 Уголовного кодекса. Ведется следствие.