Возбуждено уголовное дело по факту подрыва на мине офицера МЧС

Возбуждено уголовное дело по факту ранения офицера МЧС в результате подрыва на мине в Агдаме.

Возбуждено уголовное дело по факту ранения офицера МЧС в результате подрыва на мине в Агдаме.

Как сообщили Report в пресс-службе Военной прокуратуры, на основании поступившей информации о подрыве на мине на территории села Абдынлы Агдамского района офицера Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, капитана Гейдарова Сулеймана Вагиф оглу, сотрудники Агдамской военной прокуратуры провели осмотр места происшествия.

По факту в Агдамской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 29, 120.2.12 (покушение на умышленное убийство по мотивам национальной, расовой, религиозной вражды) Уголовного кодекса АР, допрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы и проведены другие необходимые следственные мероприятия.

В настоящее время расследование продолжается.