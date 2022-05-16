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Возбуждено уголовное дело по факту подрыва на мине офицера МЧС

Возбуждено уголовное дело по факту подрыва на мине офицера МЧС Возбуждено уголовное дело по факту ранения офицера МЧС в результате подрыва на мине в Агдаме.
Происшествия
16 мая 2022 г. 15:10
Возбуждено уголовное дело по факту подрыва на мине офицера МЧС

Возбуждено уголовное дело по факту ранения офицера МЧС в результате подрыва на мине в Агдаме.

Как сообщили Report в пресс-службе Военной прокуратуры, на основании поступившей информации о подрыве на мине на территории села Абдынлы Агдамского района офицера Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, капитана Гейдарова Сулеймана Вагиф оглу, сотрудники Агдамской военной прокуратуры провели осмотр места происшествия.

По факту в Агдамской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 29, 120.2.12 (покушение на умышленное убийство по мотивам национальной, расовой, религиозной вражды) Уголовного кодекса АР, допрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы и проведены другие необходимые следственные мероприятия.

В настоящее время расследование продолжается.

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Версия на азербайджанском языке FHN-in zabitinin minaya düşməsi ilə bağlı cinayət işi başlanılıb

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