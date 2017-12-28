Возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Кюрдемире, в результате которого погиб пешеход

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ В результате осуществленных сотрудниками полиции и прокуратуры следственных и оперативно-розыскных мероприятий был задержан водитель, совершивший ДТП на территории Кюрдемирского района и сбежавший с места аварии.

Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры, 27 декабря в 18 часов на пролегающем через село Хырдапай отрезке дороги Баку-Газах-грузинская граница неизвестный водитель нарушил правила дорожного движения и эксплуатации транспортных средств и, сбив насмерть пешехода Искендерова Надира Ариф оглу 1964 г.р., скрылся с места ДТП.

По факту было возбуждено уголовное дело по ст. 263.2 и 264 УК.

В результате оперативных мероприятий в качестве подозреваемого в совершении ДТП был задержан и привлечен к следствию водитель грузовика "Камаз" с государственным регистрационным номером 99 KJ 822 житель Баку Зейналов Эльгюн Ровшан оглу 1998 г.р.

Следственные действия по уголовному делу продолжаются.