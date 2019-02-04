Ставший причиной гибели футболиста в Бинагади водитель не признал себя виновным

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу водителя Фахраддина Баширова, ставшего причиной гибели двух человек.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Новруза Керимова гособвинитель огласил обвинительный акт.

Ф.Баширов сказал, что не считает себя виновным.

Очередное заседание суда назначено на 11 февраля.

Отметим, что 2 октября прошлого житель Сумгайыта Баширов Фахраддин Асиф оглу за рулем грузовика марки "İsuzu" с государственным регистрационным номером 90-XU-233 сбил в поселке Новханы Бинагадинского района пытавшихся перейти дорогу Гасымова Айхана Хайям оглу 2004 г.р. и Байрамова Расима Вугар оглу, которые от полученных травм скончались на месте происшествия.

По факту в следственном отделе Бинагадинского РУП возбуждено уголовное дело по ст. 263.3 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) УК.

Ф.Баширов привлечен к следствию в качестве подозреваемого лица.

Напомним, что один из погибших в результате ДТП - А.Гасымов выступал в команде "Сумгайыт" U-15.