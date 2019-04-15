Власти Таиланда представят заявку на регистрацию двух объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО

Власти Таиланда собираются представить заявку на регистрацию двух объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в июне в Азербайджане.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС oб этом сообщил министр культуры Вира Ротпотчанарат.

Как пишет в понедельник газета Bangkok Post, кабинет министров одобрил предложение о представлении статуса объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО двум историческим паркам Си Тхеп и Пханом Рунг в провинциях Пхетчабун и Бурирам соответственно. Процесс утверждения может занять два года и Таиланд намерен включить оба места в предварительный список, пока их статус не будет подтвержден.

Решение кабмина обрадовало тех, кто выступал против плановой разведки нефтяного месторождения в 100 м от 1000-летнего парка Си Тхеп. "Мы приближаемся к тому дню, когда сможем назвать исторический парк Си Тхеп объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, - констатировал президент Совета по культуре провинции Пхетчабун Висарн Коситанонт. - Разведка нефтяного месторождения вблизи этого района немыслима". 15 лет назад компания Eco Orient Resources получила льготы на разведку в этом районе, однако после недовольства местных жителей было принято решение отклонить планы.

В этом парке находится древний город, где расположены древние здания, некоторым из которых не менее 2500 лет. Вместе с тем в парке Пханом Рунг, который был построен между X и XIII веком, находятся два замка.