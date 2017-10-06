Владелец "Чудо Печки": Я не виновен

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бинагадинском районном суде рассмотрели представление, поданное следственным органом в связи с продлением избранной в отношении учредителя ООО "Чудо Печка" и "ЧП Агро" Чингиза Джалилова меры пресечения в виде ареста.

Об этом Report сообщила его адвокат Жанна Багирова.

По ее словам, на процессе под председательством судьи Миргейдара Зейналова огласили судебное решение, согласно которому, представление судебного органа было удовлетворено и срок ареста Ч.Джалилова продлен на 3 месяца.

Адвокат заявила, что на суде ее подзащитный Ч.Джалилов заявил, что не виновен. Кроме того, Ж.Багирова подчеркнула, что они подадут апелляционную жалобу на решение суда.

Отметим, что согласно информации, распространенной пресс-службой Генпрокуратуры, проведено расследование в связи с незаконными действиями руководителя фирмы, получившего из банка большую сумму денег под именами различных физических и юридических лиц, и совместно с должностным лицом банка, злоупотребив должностными полномочиями, использовавшим средства не по назначению, а для личных нужд.

Проведенные следственно-оперативные мероприятия выявили, что учредитель ООО "Чудо Печка" и "ЧП Агро" Джалилов Чингиз Асим оглу, войдя в предварительный сговор с бывшим председателем правления коммерческого банка ЗАО Bank Standard Криманом Салимом Эльдаровичем, в тот период без согласия наблюдательного совета банка взял из поступивших из различных источников, в том числе от зарубежных и внутренних инвесторов и из депозитов банка на свое имя, на имя родственников и различных людей, работающих в руководимых им обществах, кредит на сумму 21 млн 874 тыс. манатов на якобы покупку дачного дома, ремонт квартиры, покупку земли и другие цели подобного назначения, оставив имущественный залог с искусственно завышенной стоимостью. После на основе кредитных договоров, создав видимость большого долга перед банком, осуществил несколько раз реструктуризацию (изменение кредита либо его условий), присвоив и разделив с Салимом Криманом 13 млн 962 тыс. манатов.

Из-за возникновения подозрения, что Ч.Джалилов, сговорившись с должностными лицами банка и злоупотребив должностными полномочиями, использовал названную сумму не по назначению, а для личных нужд, был обвинен по статьям 179.3.2. (присвоение или растрата в крупном размере) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия) УК АР, в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время ведутся следственно-оперативные мероприятия по всестороннему изучению незаконных действий и определению круга виновных лиц с дальнейшим привлечением их к ответственности, а также возмещением нанесенного урона.