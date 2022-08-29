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Виновный в гибели трех человек арестован в зале суда

Виновный в гибели трех человек арестован в зале суда Вынесен приговор Фирудину Асадову, ставшему причиной гибели трех человек в результате дорожно-транспортного происшествия в Баку. Он приговорен к 7 годам лишения свободы и арестован в зале суда.
Происшествия
29 августа 2022 г. 19:59
Виновный в гибели трех человек арестован в зале суда

Вынесен приговор Фирудину Асадову, ставшему причиной гибели трех человек в результате дорожно-транспортного происшествия в Баку. Он приговорен к 7 годам лишения свободы и арестован в зале суда.

Как сообщает Report, приговор был оглашен на процессе под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Ахмеда Гулиева.

ДТП произошло в январе этого года в Бинагадинском районе Баку. Фирудин Асадов за рулем принадлежащего ОАО "Сяба" грузового автомобиля марки Hyundai столкнулся с управляемым Эльшаном Эйвазовым автомобилем марки "ВАЗ-2109".

В результате ДТП Э.Эйвазов, его пассажиры Ханахмед Эйвазов 1987 г.р. и Заур Гасанов 1972 г.р. погибли на месте происшествия.

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Версия на азербайджанском языке Üç nəfərin ölümünə səbəb olan şəxs məhkəmə zalında həbs edilib

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