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Вилаят Эйвазов дал поручения по устранению недочетов

Вилаят Эйвазов дал поручения по устранению недочетов

"В некоторых территориальных органах существуют определенные недочеты и недостатки". 

Как сообщает Report, об этом на заседании коллегии заявил министр внутренних дел, генерал-полковник Вилаят Эйвазов.

По его словам, для устранения недочетов необходимо предпринять адекватные шаги. 

Сказав, что за прошедший период текущего года из оборота изъято около 1 тонны наркотиков, министр добавил, что результаты деятельности в данной области не столько отрадны. Глава МВД отметил о важности усиления антинаркотической пропаганды среди молодежи, в образовательных учреждениях, средствах массовой информации и соцсетях, дал конкретные поручения для предотвращения попыток преступных группировок организовать сбыт наркотиков, используя информационные интернет-ресурсы. 

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