Видади Зейналов: Если мы виновны, можете забрать все мое имущество

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Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском апелляционном суде продолжилось судебное заседание по апелляционной жалобе, поданной из приговора в отношении бывшего руководителя аппарата министерства связи и высоких технологий Видади Зейналова, бывшего руководителя Производственного объединения "Бакинская телефонная связь" Бейтуллы Гусейнова, бывшего главного бухгалтера Производственного объединения "Бакинская телефонная связь" Анара Мустафаева и других.

Как сообщает Report, выступившая на процессе под председательством судьи Гадима Бабаева адвокат обвиняемого Анара Мустафаева Гюльшен Салманова потребовала вынести в отношении своего подзащитного оправдательный приговор. Анар Мустафаев заявил, что согласен с выступлением своего адвоката.

Затем выступил адвокат Б.Гусейнова.

На заседании судья спросил у обвиняемых лиц, возместили ли они нанесенный ущерб, или нет.

В этом время В.Зейналов заявил: "Если мы виновны, можете забрать все мое имущество. Нам не говорят, сколько денег осталось. В Бакинском суде по тяжким преступлениям заявили, что мой ущерб составляет 7 миллионов. Родственники продали мое имущество и возместили ущерб. Пусть назовут конкретную сумму, я отдам свое имущество".

Очередное заседание суда назначено на 7 ноября.