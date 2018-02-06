Ветерана карабахской войны до смерти избили в Баку

© Report.az

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ В Бинагадинском районе Баку один человек скончался при странных обстоятельствах.

Как передает Report, на улице Рашида Исмаилова поблизости Международного автовокзала 39-летний Ахмедов Мубариз Шамиль оглы при невыясненных обстоятельствах был найден с повреждениями в области головы, шеи и тела.

Он был доставлен сотрудниками полиции в ближайшую больницу. Несмотря на усилия медиков, мужчина скончался.

По информации 6-го отделения Управления полиции Бинагадинского района, он был избит. Выясняются точные причины случившегося.

М.Ахмедов был ветераном карабахской войны.