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    Ветерана карабахской войны до смерти избили в Баку

    © Report.az

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ В Бинагадинском районе Баку один человек скончался при странных обстоятельствах.

    Как передает Report, на улице Рашида Исмаилова поблизости Международного автовокзала 39-летний Ахмедов Мубариз Шамиль оглы при невыясненных обстоятельствах был найден с повреждениями в области головы, шеи и тела.

    Он был доставлен сотрудниками полиции в ближайшую больницу. Несмотря на усилия медиков, мужчина скончался.

    По информации 6-го отделения Управления полиции Бинагадинского района, он был избит. Выясняются точные причины случившегося.

    М.Ахмедов был ветераном карабахской войны.  

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