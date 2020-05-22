Вдова из Хачмаза утверждает, что вот уже 20 лет ее пособие присваивают - ВИДЕО

Марьям Имангулиева https://report.az/storage/news/f716f6d23bbdfdcacce5cfcdcb4121c1/ddcda5b9-f5e5-4681-8866-17d81b98c56f_292.jpg

Жительница Хачмазского района Азербайджана Марьям Муталлим гызы Имангулиева в период особого карантинного режима прошла регистрацию на портале e-sosial.gov.az для получения единовременной выплаты в размере 190 манатов. Спустя несколько дней ей пришел отказ. Причиной указано назначение ей 20 лет назад 233 манатов пособия в связи с кончиной кормильца (мужа). На попечении женщины остались 4 малолетних ребенка. Однако Марьям Имангулиева утверждает, что не получала никаких пособий.

В беседе с Report М.Имангулиева сказала, что в 2000 году обратилась в Центр социальной защиты населения Хачмазского района.

"Тогда в центре работал некий Багир. Меня принимал он и после получения всех документов сказал, что я смогу получить пособие за потерю кормильца, потому что потеряла главу семьи и на моем попечении остались 4 малолетних ребенка. Он сказал, что для этого я должна пойти на место работы моего мужа в Сумгайыте и взять его трудовую книжку. Я подготовила все перечисленные им документы и через несколько дней опять пошла в это управление и передала их Багиру. Но пособие я так и не смогла получить. Где-то через год после того, как я предоставила все документы, мне сказали, что в законе произошло изменение и по новому закону, мне это пособие не будет выдано".

М.Имангулиева утверждает, что назначенное ей пособие вот уже 20 лет присваивается Центром соцзащиты населения Хачмазского района и заявила, что уже проинформировала об этом правоохранительные органы.