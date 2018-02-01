Вагиф Асадов призвал водителей и пешеходов быть внимательнее

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/“ В обеспечении безопасности движения на дорогах столицы ответственны все участники движения. Эта ответственность - насколько щепетильный момент, что каждый из нас отвечает за сохранение общественной безопасности. Если человек превращается в участника движения – водителя, пешехода, создается ответственность за права и обязанности”.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник отдела по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции ГУП города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов.

Он отметил, что в Баку, ставшем большим мегаполисом, люди должны быть внимательны к своим правам и обязанностям: "Анализ происшествий на дорогах в последние 5 лет показал, что независимо от тяжести дорожных аварий, основная причина в неосторожности". Он отметил, что в 2017 году было зарегистрировано 646 случаев, произошедших по неосторожности, в результате которых погибло 207 человек.

В.Асадов привел сравнительные данные, сказав, что в 2013 году в 1011 ДТП погибли 342 человека, 1000 были ранены: “То есть по сравнению с данными 5-летней давности сократилось количество происшествий, погибших и раненых".