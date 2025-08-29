    Ильхам Алиев Украина ШОС банки экспорт

    В Ярдымлы задержаны двое при попытке транспортировки наркотиков

    Происшествия
    • 29 августа, 2025
    • 13:25
    В Ярдымлы задержаны двое при попытке транспортировки наркотиков

    В Ярдымлинском районе проведена полицейская операция по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

    Сотрудники районного отдела полиции задержали 43-летнего Игбала Сахратова и ранее судимого 38-летнего Дадаша Кязымова. У них изъято около 6 кг марихуаны.

    Следствие установило, что наркотики были получены у гражданина Ирана, личность которого уточняется. Задержанные планировали тайно переправить груз в Баку через труднодоступные районы Ярдымлы.

    Возбуждено уголовное дело, решением суда в отношении обоих лиц избрана мера пресечения в виде ареста.

    Yardımlıda polis çətin relyef şəraitində əməliyyat keçirib, saxlanılan var

