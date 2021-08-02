В Ярдымлы разгорелся лесной пожар

В лесополосе близ села Хонуба Ярдымлинского района разгорелся пожар.

В лесополосе близ села Хонуба Ярдымлинского района разгорелся пожар.

Как передает Report, информация об этом поступила в Центр управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

К тушению пожара привлечены личный состав подразделений пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС, Службы спасения особого риска и Южного регионального центра, а также сотрудники Центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов и местные жители. В настоящее время продолжаются оперативные и неотложные мероприятия по тушению пожара.

По предварительным данным, на территории примерно в 15 гектаров горят сухие листья, заросли, высохшие пни и частично деревья. Сообщается, что территория находится в горной местности со сложным рельефом.