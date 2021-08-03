В Ярдымлы к тушению лесного пожара привлечен вертолет

Продолжается пожар в лесополосе в гористой местности близ села Хонуба Ярдымлинского района.

Продолжается пожар в лесополосе в гористой местности близ села Хонуба Ярдымлинского района.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Было отмечено, что в целях тушения пожара и предотвращения его распространения на обширную территорию, работы по пожаротушению в условиях сложного горного рельефа (при тушении используется в основном, ручной труд) в общей сложности проводят 130 человек личного состава подразделений пожарной охраны Государственной противопожарной службы, войск гражданской обороны и Южного регионального центра МЧС, а также сотрудники Ццентра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов и местные жители.

Сегодня с утра к тушению пожара привлечен 1 вертолет авиационного отряда МЧС.