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В Ярдымлы к тушению лесного пожара привлечен вертолет

В Ярдымлы к тушению лесного пожара привлечен вертолет Продолжается пожар в лесополосе в гористой местности близ села Хонуба Ярдымлинского района.
Происшествия
3 августа 2021 г. 12:29
В Ярдымлы к тушению лесного пожара привлечен вертолет

Продолжается пожар в лесополосе в гористой местности близ села Хонуба Ярдымлинского района.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Было отмечено, что в целях тушения пожара и предотвращения его распространения на обширную территорию, работы по пожаротушению в условиях сложного горного рельефа (при тушении используется в основном, ручной труд) в общей сложности проводят 130 человек личного состава подразделений пожарной охраны Государственной противопожарной службы, войск гражданской обороны и Южного регионального центра МЧС, а также сотрудники Ццентра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов и местные жители.

Сегодня с утра к тушению пожара привлечен 1 вертолет авиационного отряда МЧС.

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Версия на английском языке Helicopter involved in fighting forest fire in Azerbaijan's Yardimli
Версия на азербайджанском языке Yardımlıda meşə yanğınının söndürülməsinə helikopter cəlb olunub

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