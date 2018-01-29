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    В выходные дни в Азербайджане были задержаны 55 человек, подозреваемых в совершении преступления

    В целом зарегистрированы 164 факта преступлений© Report

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Органами внутренних дел Азербайджана в выходные дни были зарегистрированы 164 факта преступлений, из них 36 раскрыты по "горячим следам".

    Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 27-29-го января были задержаны и переданы по назначению 25 находящихся в розыске лиц.

    Кроме того, на автомобильных дорогах страны произошло 5 ДТП, в результате которых 1 человек погиб и 8 пострадали.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, выявлены 20 фактов, связанных с наркотиками, 3 факта незаконного хранения оружия.

    По подозрению в совершении преступлений задержаны 55 человек.

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