В Волгограде азербайджанцы, подозреваемые в похищении бизнесмена, пойдут под суд

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Следственный комитет России по Волгоградской области завершил расследование уголовного дела о похищении бизнесмена и требовании выплатить выкуп в размере 20 млн рублей за его освобождение, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Обвиняемым - двум уроженцам Азербайджана, а также жителям Тюменской области и Дагестана - инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных несколькими статьями уголовного кодекса России, среди которых похищение, вымогательство, разбой и незаконный оборот оружия.

Отмечается, что преступление было спланировано похитителями с целью получения выкупа в размере 20 млн рублей. Мотивом к похищению стал бытовой конфликт, случившийся еще в 2014 году.

"25 мая 2017 года сообщники подъехали к месту жительства предпринимателя, расположенному в Дзержинском районе Волгограда, дождались, пока он выйдет из дома, после чего напали на него и, угрожая огнестрельным оружием и ножом, усадили в свой автомобиль", - говорится в сообщении.

Затем бизнесмена увезли в город Волжск и потребовали от родственников заплатить многомиллионный выкуп за свободу пленника.

В настоящее время расследование уголовного дела в отношении обвиняемых завершено и передано в суд для рассмотрения по существу.