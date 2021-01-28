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В убийстве расчлененной и выброшенной в мусорку женщины подозревается 75-летний свекор

В убийстве расчлененной и выброшенной в мусорку женщины подозревается 75-летний свекор Уточнена личность женщины, убитой и выброшенной в мусорку
Происшествия
28 января 2021 г. 11:29
В убийстве расчлененной и выброшенной в мусорку женщины подозревается 75-летний свекор
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Уточнена личность женщины, убитой и выброшенной в мусорку.

Как стало известно Report, это 32-летняя Магеррамова Бану Худаяр гызы.

Предварительное расследование выяснило, что убийство совершил ее 75-летний свекор Идрис Магеррамов.

Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Установлено, что инцидент произошел на улице Шота Руставелли, в поселке Расулзаде Бинагадинского района. И.Мамедов после убийства женщины расчленил тело и в нескольких пакетах отвез в соседний Насиминский район. В Насиминском районе он выбросил части расчлененного тела в урну для бытовых отходов на улице Алискендера Искендерова в 4-м микрорайоне.

Предположительно инцидент произошел на почве ревности.

По факту в прокуратуре Насиминского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК, следствие продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda qadını qətlə yetirərək zibil qutusuna atan şəxs onun qayınatası imiş

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