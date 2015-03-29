​В Твери задержан убийца азербайджанца - водителя маршрутки

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ В Советском районе Твери 42-летний азербайджанец задержан по подозрению в убийстве своего соотечественника, водителя маршрутки.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в региональном следственном управлении СКР.

Напомним, убийство было совершено поздним вечером 27 марта. Тело 29-летнего гражданина Азербайджана, водителя маршрутного такси было найдено в 80 метрах от конечной остановки с ножевыми ранениями груди и живота. По словам очевидцев, погибший и его земляк ссорились в салоне автомобиля, затем водитель выскочил из такси с криками о помощи, пробежал несколько десятков метров и упал. Мужчина скончался до приезда "скорой помощи".

- Преступление было совершено на почве личной неприязни между погибшим и подозреваемым в убийстве, они ранее были знакомы. В ходе ссоры подозреваемый нанес водителю маршрутного такси травмы, несовместимые с жизнью, - рассказали в Следственном комитете.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).