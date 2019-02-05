В Турции пострадавший в автоаварии азербайджанский студент умер в больнице

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Пострадавший в ДТП в турецком районе Биледжик азербайджанский студент скончался.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкую прессу, врачам не удалось спасти жизнь доставленного в государственную больницу района Биледжик 23-летнего гражданина Азербайджана Мирсани Сеидова.

Студент факультета машиностроительной инженерии Университета Биледжик Шейх Эдебали М.Сеидов собирался сдать 14 февраля выпускной экзамен.

Отметим, что в результате столкновения пассажирского автобуса и легкового автомобиля более 10 человек получили ранения. Во время ДТП М.Сеидов находился в автобусе.

Аллах рехмет элесин!