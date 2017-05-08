В Турции грузовой автомобиль, управляемый гражданином Азербайджана, столкнулся с легковым автомобилем, есть погибшие и раненые

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ В Турции в регионе Эрзинджан в результате столкновения грузового автомобиля с легковым автомобилем два человека погибли, трое ранены.

Как сообщает Report со ссылкой на DHA, инцидент произошел вблизи Университета Эрзинджана, на 12-км участке дороги Эрзинджан-Сивас.

Грузовой автомобиль, управляемый гражданином Азербайджана Адалетом Абдуллаевым, столкнулся со встречным легковым автомобилем. Трое раненых из легкового автомобиля были помещены в больницу. Личность погибших пока не установлена.