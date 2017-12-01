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    В Товузе женщина пыталась свести счеты с жизнью, приняв химический препарат

    Мяляк Сафарова приняла химический препарат для борьбы с насекомыми

    Товуз. 1 декабря. REPORT.AZ/ В Товузе женщина пыталась свести счеты с жизнью, приняв химический препарат. 

    Как передает западное бюро Report, инцидент произошел в селе Эйюблу.

    Жительница села Мяляк Али гызы Сафарова 1993 г.р. отравилась, приняв химический препарат для борьбы с насекомыми. Она была доставлена в больницу близкими. Сообщается, что сейчас состояние больной, получающей лечение в реанимационном отделении, тяжелое.

    Причины ее поступка пока не известны.

    Факт расследуется.

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