В Товузе мужчина совершил попытку суицида после ссоры с родителями

Товуз. 22 мая. REPORT.AZ/ В Товузском районе 36-летний мужчина нанес себе увечья, совершив попытку суицида. Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в ночные часы в селе Денюк Гырыглы.
Конфликтовавший с родителями в нетрезвом состоянии Эмин Эльдар оглу Алиев 1981 г.р. на нервной почве порезал левую руку тупым предметом.
Раненый был доставлен в Товузскую районную центральную больницу близкими, мужчине оказана медицинская помощь.
По словам родственников, причиной конфликта между родителями и сыном послужило требование отца и матери, чтобы сын отказался от спиртного.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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