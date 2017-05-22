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    В Товузе мужчина совершил попытку суицида после ссоры с родителями

    Раненый помещен в больницу

    Товуз. 22 мая. REPORT.AZ/ В Товузском районе 36-летний мужчина нанес себе увечья, совершив попытку суицида. Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в ночные часы в селе Денюк Гырыглы.

    Конфликтовавший с родителями в нетрезвом состоянии Эмин Эльдар оглу Алиев 1981 г.р. на нервной почве порезал левую руку тупым предметом.

    Раненый был доставлен в Товузскую районную центральную больницу близкими, мужчине оказана медицинская помощь.

    По словам родственников, причиной конфликта между родителями и сыном послужило требование отца и матери, чтобы сын отказался от спиртного.

    По факту ведется расследование.

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