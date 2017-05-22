В Товузе мужчина совершил попытку суицида после ссоры с родителями

Товуз. 22 мая. REPORT.AZ/ В Товузском районе 36-летний мужчина нанес себе увечья, совершив попытку суицида. Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в ночные часы в селе Денюк Гырыглы.

Конфликтовавший с родителями в нетрезвом состоянии Эмин Эльдар оглу Алиев 1981 г.р. на нервной почве порезал левую руку тупым предметом.

Раненый был доставлен в Товузскую районную центральную больницу близкими, мужчине оказана медицинская помощь.

По словам родственников, причиной конфликта между родителями и сыном послужило требование отца и матери, чтобы сын отказался от спиртного.

По факту ведется расследование.