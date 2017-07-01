В Товузе произошли две аварии, есть пострадавшие

Товуз. 1 июля. REPORT.AZ/ В Товузском районе произошло два дорожно-транспортных происшествия, есть пострадавшие.

Как сообщает западное бюро Report, одно из них произошло в селе Дюзджырдахан. Автомобиль ВАЗ-2106 под управлением Гусейнова Мазахира Аскер оглу 1962 г.р. столкнулся с другим автомобилем марки ВАЗ. Водитель госпитализирован.

Другая авария произошла в селе Дюзгырыхлы. Водитель автомобиля марки ВАЗ-2107 потерял управление и врезался в препятствие на обочине. В результате пассажир Мамедов Азер Арзуман оглу 1996 г.р. с различными ранениями помещен в больницу.

По фактам ведется расследование Товузским РОП.