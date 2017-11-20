В Товузе 17-летний парень нанес знакомому многочисленные ножевые ранения

Товуз. 20 ноября. REPORT.AZ/ В Товузском районе произошла поножовщина.

Как сообщает западное бюро Report, житель города Говлар Рашад Эльшан оглу Гусейнов 2000 г.р. на почве спора нанес своему земляку Гусейну Кямаледдин оглу Гулиеву 1995 г.р. многочисленные удары ножом.

Пострадавший с тяжелыми ранениями был доставлен в больницу, сообщается что его состояние остается тяжелым.

Лицо, совершившее преступление, задержано.

По факту по статье 126 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) Уголовного кодекса возбуждено уголовное дело, ведется расследование.