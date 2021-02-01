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В ТЦ "Сядярак" произошла трагедия: 1 погибший, 1 раненый

В ТЦ "Сядярак" произошла трагедия: 1 погибший, 1 раненый В настоящее время по делу продолжаются следственные мероприятия
Происшествия
1 февраля 2021 г. 11:00
В ТЦ Сядярак произошла трагедия: 1 погибший, 1 раненый
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31 января около 10 часов в Гарадагскую районную прокуратуру поступила информация о том, что в торговом центре "Сядярак", расположенном на территории района, рабочие получили травмы при проведении ремонтно-строительных работ.

Согласно поступившей в Report из прокуратуры Гарадагского района информации, проведенным предварительным расследованием было установлено, что при подъеме строительных материалов в трехэтажном магазине в ТЦ "Сядярак" в результате обрыва троса лифта и падения кабины на землю рабочий Эльсавар Азизов 1995 года рождения получил телесные повреждения различной степени тяжести, а Рафет Ашрафов 1998 года рождения от полученных травм скончался на месте.

По данному факту прокуратурой Гарадагского района возбуждено уголовное дело по статье 162.2 (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса.

Сотрудниками прокуратуры с участием судебно-медицинского эксперта был проведен осмотр места происшествия и трупа, назначены судебно-медицинские и судебно-технические экспертизы и выполнены другие необходимые процессуальные действия.

В настоящее время по делу продолжаются следственные мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке Sədərək Ticarət Mərkəzində faciəvi hadisə baş verib: 1 ölü, 1 yaralı

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